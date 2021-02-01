HAK-İŞ ve Hizmet-İş, en büyük sendika konumunda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2021 ocak ayı istatistikleri açıklandı. Hizmet-İş Sendikasının tüm işkolları arasında en fazla üyeye sahip sendika konumunu sürdürdüğünü kaydeden HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, gerçekleştirdikleri örgütlenme hamlesiyle üye sayısını yeni üyelerle artırmayı başardıklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına göre en fazla üyeye sahip sendikanın HAK-İŞ ve Hizmet-İş sendikası olduğu açıklandı. HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Hizmet-iş, tüm işkolları arasında en fazla üyeye sahip”

Konu hakkında açıklama yapan HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, “HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikamız tüm işkolları arasında 238 bin 666 üye ile en fazla üyeye sahip işçi sendikası olmuştur. Sendikamız HAK-İŞ/Hizmet-İş’in üye sayısı Temmuz 2020 istatistiklerinde 309 bin 600 olarak belirlenmişti. Ancak 696 sayılı KHK’ya son dakika müdahalesiyle konulan ek maddelerle, binlerce emekçi üyemizin sendika seçme özgürlükleri hiçe sayılarak 1 Kasım 2020’de sendikamızdan koparılmıştı.” dedi.

Başkan Karafil, HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikasının, örgütlenme özgürlüğüne aykırı olarak hayata geçirilen son dakika düzenlemesi sonucu yaşanan üye kaybına rağmen, tüm işkolları ve genel işler işkolu içerisinde en büyük işçi sendikası konumunu koruduğunu belirtti.