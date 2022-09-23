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HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ölü bulundu

23.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ölü bulundu

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ölü bulundu

MARDİN (AA) - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan (52), sendika binasında ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki sendika binasına gelenler, Cihan'ı yerde hareketsiz şekilde görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Cihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Cihan'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ölü bulundu

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Mardin hak iş sendikası

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