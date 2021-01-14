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’Hak Kart’ 15 ayda esnafın kasasına 15 milyon lira katkı sağladı

14.01.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesince, dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen ’Halk Kart’ uygulamasıyla 15 ayda esnafının kasasına 15 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşlar için önceki dönem, ‘Dost Eli Marketler’ aracılığıyla verilen destek, 2019 yılı Ekim ayı itibariyle ’Halk Kart’ uygulaması olarak devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen ’Halk Kart’ uygulamasıyla 15 ayda esnafının kasasına 15 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşlar için önceki dönem, ‘Dost Eli Marketler’ aracılığıyla verilen destek, 2019 yılı Ekim ayı itibariyle ’Halk Kart’ uygulaması olarak devam etti. ’Halk Kart’ ile vatandaşların hesaplarına her ay yükleme yapılarak, tekel ve kozmetik ürünleri dışında ihtiyaç duyduklarını mahallelerindeki marketlerden temin etmeleri sağlandı. 5 bin 952 kişiyle başlayan proje, 14 aylık süreçte 11 bin 146’ya çıktı. Son olarak 2020’nin Aralık ayında vatandaşların kartlarına toplam 1 milyon 302 bin lira yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının vatandaşlara sağladığı nakdi destek, bir döngü halinde yerel esnafın kasasına kadar uzandı.
“Halk Kart’ı vergi levhası Mersin olan yerel markerimizde kullanıyorlar”
Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, Halk Kart ile vatandaştan esnafa uzanan bir destek sağladıklarını belirterek, “Çalışmamız, 2019 yılı Ekim ayı itibariyle yaklaşık 5 bin 950 kişiyle başlamış bulunmaktaydı. 2020 yılı sonu itibariyle sayı 11 bini aşmış durumda. Proje başladığından beri toplamda 15 milyon 646 bin gibi bir rakam vatandaşlarımızın hesabına yatırıldı. Vatandaşlarımız ’Halk Kart’ı vergi levhası Mersin olan yerel markerimizde kullanıyorlar. Bu kartlardan nakit olarak para çekilemiyor, sadece belirlenen noktalardan alışveriş yapılabiliyor” dedi.
“Sosyal hizmet uzmanlarımız başvuruları değerlendiriyorlar”
Vatandaşların ’Halk Kart Başvuru Noktaları’ aracılığıyla başvuruda bulunabildiklerini kaydeden Yıldırım, “Vatandaşlarımız 13 ilçemizde bulunan ’Halk Kart’ başvuru noktalarına gelip, buradaki ilgili personele istenen matbu evrakları veriyor. Bu evrakların sisteme girişlerini yapıyoruz. Sonrasında sosyal hizmet uzmanlarımız bunları değerlendiriyor” diye konuştu.
“Somut bilgiler eşliğinde şeffaf bir şekilde inceleme yapılıyor”
Yıldırım, bürolara yapılan başvuruların Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında titizlikle incelendiğini vurgulayarak, “İçişleri Bakanlığımızın sosyal yardımlar sistemi üzerinden çekilen somut bilgiler eşliğinde şeffaf bir şekilde inceleme yapılıyor. İncelemelerimizde belirli kriterlerde sorun yaşandığı zaman bizzat vatandaşlarımızın evine giderek incelemelerimizi yerinde yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.
“Bu para yerel esnafımızın cebine girmiş oluyor”
Yıldırım, son olarak ’Halk Kart’larını teslim alan vatandaşların, kentteki anlaşmalı tüm yerel marketlerden alışveriş yapabildiklerini vurguladı. Bu sayede vatandaşa sağladıkları desteğin esnafa kadar ulaştığını belirten Yıldırım, “Halk Kart uygulamasının zincir markerler yerine yerel esnaflarımızda geçerli olmasını sağladık. Esnafımızın her zaman yanındayız. Vatandaş kendi ’Halk Kartı’na yatan paraları markette tekel ürünleri hariç diğer gıda ürünlerinde, yiyecek ve içeceklerinde kullanıyor. Bu para yerel esnafımızın cebine girmiş oluyor” şeklinde konuştu.

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