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Hak sahipleri evlerine kavuşuyor

MANİSA HABERLERİ  | 16.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 748 konuttan oluşan 2.

Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 748 konuttan oluşan 2. etabın ilk kısmı 22 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında teslim edilecek.
Yunusemre Belediyesi’nin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabının ilk kısmında evler hak sahiplerine teslim edilecek. Teslim öncesinde hak sahiplerinin herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına site yönetimi oluşturulacak. Bu süre içerisinde yönetim inşaat alanındaki tüm ortak kullanım alanlarını teslim alacak. 22 Haziran - 24 Temmuz tarihleri arasında ise ilan edilen program dahilinde hak sahibi belirlenenler günde önce banka, daha sonra site yönetimiyle görüşecek. Ardından TOKİ heyeti ile birlikte kendi dairesini gezerek kabul formunu dolduracak. Dairede herhangi bir eksikliğin bulunması durumunda eksiklik giderildikten sonra anahtarlarını teslim alacak. Herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaya gelmeyen hak sahiplerine telafi süresi tanınacak.
Hak sahipleri konutlarını teslim almaya gelirken yanlarında nüfus cüzdanı, sözleşme sürecinde aldıkları gayrı menkul satış sözleşmesi nüshası, KDV işlemini yaptırdığına dair banka dekontu, vekaletle teslim alacak ise vekaletin aslı ve fotokopisi ile müracaat edecek. Hak sahiplerinin, kendileri için belirlenerek bildirilen günde Türkiye Halk Bankası Mesir Şubesi’ne giderek KDV işlemini yaptırması gerekiyor. Daha sonra konut alanında site yönetimine başvurarak işlemlerini yaptıracak. Yine aynı gün içerisinde konut teslim bürosunda müşavir firma ve görevliler nezaretinde kendi konutlarına giderek tanzim edilecek olan ‘Konut Tespit Föyü, Konut Teslim Tutanağı’nı imzalayarak anahtarlarını teslim alacak. Bu aşamanın ardından hak sahipleri doğalgaz, elektrik, su ve isterlerse telekomünikasyon abonelikleri sonrasında evlerine taşınabilecek.

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