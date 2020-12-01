YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hakan Akdaş: "Pazar yerleri kısıtlamanın dışında"

Hakan Akdaş: "Pazar yerleri kısıtlamanın dışında"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.12.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kütahya Sebzeciler Odası Başkanı Hakan Aktaş, son açıklanan kısıtlamalar arasında pazar yerlerinin bulunmadığını ifade etti.Akdaş, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları üzerine yeni korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri kısıtlamanın dışındadır.

Hakan Akdaş: "Pazar yerleri kısıtlamanın dışında"

Kütahya Sebzeciler Odası Başkanı Hakan Aktaş, son açıklanan kısıtlamalar arasında pazar yerlerinin bulunmadığını ifade etti.
Akdaş, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları üzerine yeni korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri kısıtlamanın dışındadır. Hafta içi bütün pazarlarımız açıktır. Gerek hallerden gerekse şehir dışından sebze-meyve sevkiyat yapacak arkadaşlar oda faaliyet belgeleri alıp yanlarında bulundurma zorunluluğu vardır. Hafta sonları sadece manavlarımız açık olacak onlarda paket servisi yapabilecekler. Hafta sonları pazarlarımız kapalıdır. Şehir dışından sebze-meyve getirecekler odaya kayıtlı olduğuna dair oda faaliyet belgelerini bulundurma zorunluluğu vardır. Kurallara riayet edelim maske sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:54
Öğle
12:54
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:07

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.