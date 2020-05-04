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Hakan Ayaz:”İnşaat ve otomotivde Temmuz’da hareketlenme bekliyoruz”

OSMANİYE HABERLERİ  | 04.05.2020 13:28 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınının bütün sektörleri olduğu gibi inşaat ve otomotiv sektöründe da hızlı bir daralmaya yol açtığına dikkat çeken Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, devletten vergi ödemelerinde kolaylık beklediklerini dile getirdi.Faaliyet gösterdikleri inşaat ve otomotiv sektörün içinde bulunduğu duruma ilişkin İHA’ya değerlendirmelerde bulunan Hakan Ayaz, Türkiye ve dünyada ekonomik göstergeleri bir anda değiştiren Korona virüs etkisinin ne zamana kadar devam edeceği konusunda kimsenin kesin bir şey söyleyemediğine dikkat çekti.

Hakan Ayaz:”İnşaat ve otomotivde Temmuz’da hareketlenme bekliyoruz”

Korona virüs salgınının bütün sektörleri olduğu gibi inşaat ve otomotiv sektöründe da hızlı bir daralmaya yol açtığına dikkat çeken Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, devletten vergi ödemelerinde kolaylık beklediklerini dile getirdi.
Faaliyet gösterdikleri inşaat ve otomotiv sektörün içinde bulunduğu duruma ilişkin İHA’ya değerlendirmelerde bulunan Hakan Ayaz, Türkiye ve dünyada ekonomik göstergeleri bir anda değiştiren Korona virüs etkisinin ne zamana kadar devam edeceği konusunda kimsenin kesin bir şey söyleyemediğine dikkat çekti. Dünya genelinde bütün sektörler gibi inşaat ve otomotiv sektörünün de süreçten olumsuz etkilendiğini, dolayısı ile Türkiye’de de satışların düştüğünü kaydeden Ayaz, “Yaşanan bu sıkıntıların atlatılabilmesi için hükumetin sektöre ciddi destekler sağlaması gerekir. Bu destekler sadece kredilere yönelik değil, vergilerin ertelenmesi, gerekirse tamamen silinmesi şeklinde de olabilir. Ayrıca sektörden ekmek yiyen emekçilerin de unutulmaması gerekir. Korona etkisinin yaz aylarında biraz daha azalacağını ve Temmuz-Ağustos aylarında, eski günlerdeki gibi olmasa da gözle görülür bir toparlanmanın olacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

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Toprakkale
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