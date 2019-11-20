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Milli yıldızdan Bayern ve Dortmund itirafı!

İTALYA HABERLERİ  | 20.11.2019 19:46 | Son Güncelleme

İtalyan devi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geleceği hakkında konuştu. Sezon sonuna kadar takımdan ayrılmayı planlamadığını söyleyen milli futbolcu, Bayern Münih ve Borussia Dortmund’a açık kapı bıraktı.

İtalya'da sezona istikrarsız bir başlangıç yapan Milan'da, gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmezleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, hakkındaki transfer iddialarını değerlendirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN HARİKA GOL

Bild gazetesine verdiği röportajda kısa vadede Milan'dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı söyleyen milli futbolcu, sezon sonuna kadar Kırmızı Siyahlılar’da kalmak istediğini belirtti.

Almanya'da yetişen bir futbolcu olarak Bayern Münih veya Borussia Dortmund'da oynamanın kendisi için her zaman bir hedef niteliği taşıdığının altını çizen 25 yaşındaki oyuncu, 2014 yazında Bayern'in kapısından döndüğü yolundaki dedikoduları ise yalanladı.

Bayern’de o dönemde Ribery ve Robben gibi oyuncuların olduğunu hatırlatan Hakan Çalhanoğlu, “Beni istemeleri zordu. Eğer o anda kapımı çalsalardı, büyük ihtimalle hayır diyemezdim'' ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN ASKER SELAMI YORUMU

Milli Takımın attığı gollerden sonra yaptıkları asker selamıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Hakan Çalhanoğlu, “O selam sadece ordumuza verilen bir mesajdı. Bizler futbolcuyuz, politikaya dahil olmak istemiyoruz. O selamı askerlerimize verdik ve sağ salim geri dönmeleri için onları motive etmeye çalıştık.” diye konuştu.

'BU MUAMELEYE MARUZ BIRAKILMALARI ÇOK YAZIK''

Avrupa'da futbol oynayan milli futbolculara gösterilen tepkileri onaylamadığını dile getiren Hakan, ''Hiçbir şekilde bir politik simge veya provokasyonla alakası yoktu. Hepimiz barış yanlısıyız. Bu nedenle, Türk futbolcuların böyle kötü bir muameleye maruz bırakılması çok yazık..." şeklinde konuştu.

Bu sezon Milan formasıyla 12 maça çıkan milli futbolcu, takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu milan Borussia Dortmund bayern münih

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
milanın devliği kaldımı ki? dökülüyorlar son 5-6yıdır
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