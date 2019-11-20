Milli yıldızdan Bayern ve Dortmund itirafı!

İtalya'da sezona istikrarsız bir başlangıç yapan Milan'da, gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmezleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, hakkındaki transfer iddialarını değerlendirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN HARİKA GOL

Bild gazetesine verdiği röportajda kısa vadede Milan'dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı söyleyen milli futbolcu, sezon sonuna kadar Kırmızı Siyahlılar’da kalmak istediğini belirtti.

Almanya'da yetişen bir futbolcu olarak Bayern Münih veya Borussia Dortmund'da oynamanın kendisi için her zaman bir hedef niteliği taşıdığının altını çizen 25 yaşındaki oyuncu, 2014 yazında Bayern'in kapısından döndüğü yolundaki dedikoduları ise yalanladı.

Bayern’de o dönemde Ribery ve Robben gibi oyuncuların olduğunu hatırlatan Hakan Çalhanoğlu, “Beni istemeleri zordu. Eğer o anda kapımı çalsalardı, büyük ihtimalle hayır diyemezdim'' ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN ASKER SELAMI YORUMU

Milli Takımın attığı gollerden sonra yaptıkları asker selamıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Hakan Çalhanoğlu, “O selam sadece ordumuza verilen bir mesajdı. Bizler futbolcuyuz, politikaya dahil olmak istemiyoruz. O selamı askerlerimize verdik ve sağ salim geri dönmeleri için onları motive etmeye çalıştık.” diye konuştu.