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Hakan Çalhanoğlu, Milan ile sözleşme tazeliyor

İTALYA HABERLERİ  | 21.04.2020 18:21 | Son Güncelleme

Milan’da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun, kulübüyle mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatacağı ifade edildi.

İtalyan basını, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun önümüzdeki haftalarda kulübü Milan ile tekrar masaya oturacağını ve 5 yıllık mukaveleye imza atacağını yazdı. 2017 yılında Milan’a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinden yıllık net 2.5 milyon Euro kazanacağı da belirtildi.

Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 maça çıkan Çalhanoğlu, süre aldığı bu maçlarda 3 gol, 1 de asist kaydetti.


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Hakan Çalhanoğlu milan

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