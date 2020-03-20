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  4. Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alınmış! 'Ölüm korkusu...'

Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alınmış! 'Ölüm korkusu...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 11:50 | Son Güncelleme

Bir süredir hesabından paylaşım yapmayan Survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alınmış. Hatipoğlu yaşadığı karantinanın ardından duygularını paylaştı.

Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alınmış! 'Ölüm korkusu...'

Survivor Panorama yorumcularından Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından karantinada olduğunu duyurdu. 10 gündür sosyal medya hesabında paylaşım yapmayan Hakan Hatipoğlu’nu herkes merak etmişti. Hatipoğlu paylaşımında şunları yazdı:

"Herkese selam, 10 gündür merak edenler olmuş. Dominik’ten döndüm, karantinadayım. Kendim evimden, ailemden uzakta... Tek zor gelen Gizem ve Lila’dan uzak olmak. Çok şükür iyiyim. Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir.

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Gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvende olmama hissi... Virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı. Her şeyi tarttım, sorguladım. Ve dedim ki: Hakan bu sana verilmiş ikinci bir şans olabilir..."

Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımının ardından hesabını kitlemesi ise gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan HAtipoğlu, Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu karantina,

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