Hakan Safi'den Rafael Leao yalanlaması! "Hukuki süreç başlatılacak"

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin kampanya ekibi, Rafael Leao transferi iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, bu dezenformasyonu yayan hesaplar hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

Emre Şen
POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin resmi seçim kampanyası hesabı üzerinden, son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ve Portekizli dünya yıldızı Rafael Leao'nun transfer edileceğine dair ortaya atılan iddialara yönelik çok sert bir açıklama yapıldı.

"MAKSATLI VE YALAN HABER" VURGUSU

Yapılan resmi açıklamada, söz konusu transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, iddiaların tek bir ajans tarafından servis edildiği ve "maksadı belli hesaplar" tarafından kelimesi dahi değiştirilmeden bilinçli bir operasyonla yayıldığı savunuldu. Kampanya ekibi, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hissettiklerini dile getirdi.

7 HAZİRAN ÖNCESİ FUTBOL AKLI AÇIKLANACAK

Hakan Safi'nin seçim süreci boyunca temiz, etik ve ilkeli bir iletişim stratejisi benimsediği hatırlatılan açıklamada, Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasına ve transfer hedeflerine ilişkin detaylı bilgilendirmenin 7 Haziran öncesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacağı müjdelendi. Bu sayede kongre üyelerinin sandığa kafaları rahat ve hiçbir soru işareti barındırmadan gitmelerinin hedeflendiği kaydedildi.

DEZENFORMASYON YAPANLARA HUKUKİ İŞLEM

Ortaya atılan iddiaları "kalitesiz bir operasyon çabası" olarak nitelendiren Hakan Safi cephesi, bu tür ucuz seçim stratejilerine ve Fenerbahçelilerin kandırılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Ayrıca, sosyal medyada bu dezenformasyonu yayan ve bilgi kirliliği yaratan hesaplar hakkında ivedilikle hukuki sürecin başlatılacağı kamuoyuna duyuruldu.

