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Kiralık gitmişti geri dönmüyor! Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona eriyor. Geçen sezonu kiralık olarak Girona ve Dinamo Zagreb'de geçiren Hırvat kalecinin bonservisiyle eski kulübüne transfer olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin bu satıştan 3+1 milyon euro gelir elde edeceği öne sürüldü.

Kiralık gitmişti geri dönmüyor! Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Dominik Livakovic'in geleceği netleşti. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Hırvat kalecinin kariyerine ülkesinde devam etmesi bekleniyor.

DİNAMO ZAGREB HAREKETE GEÇTİ

Kiralık gitmişti geri dönmüyor! Fenerbahçe nin kapısını çaldılar 1

2023/2024 sezonu öncesinde Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertli ekipte istikrar yakalamakta zorlandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb, deneyimli file bekçisinin bonservisini almak için Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldi. Haberde, Zagreb ekibinin bu transfer için sarı-lacivertlilere 3 milyon euro garanti ücret ve 1 milyon euro bonus ödeyeceği aktarıldı.

GEÇEN SEZONU İKİ FARKLI TAKIMDA GEÇİRDİ

Kiralık gitmişti geri dönmüyor! Fenerbahçe nin kapısını çaldılar 2

2025/2026 sezonunun başında İspanya ekibi Girona'ya kiralanan Livakovic, burada resmi maçta forma şansı bulamadı. Sezonun ikinci yarısında ise yeniden eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralanarak ülkesine döndü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Kiralık gitmişti geri dönmüyor! Fenerbahçe nin kapısını çaldılar 3

Fenerbahçe formasıyla toplam 74 karşılaşmada görev yapan Dominik Livakovic, bu maçların 24'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Hırvat kaleci, sarı-lacivertli ekipte çıktığı maçlarda toplam 80 gol yedi.

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