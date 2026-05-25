Hakan Safi: "Fenerbahçe’nin olmazsa olmazı, kendi yerinde stadını 65 bin kişiye çıkarmasıdır"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, "Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı, kendi yerinde stadını 65 bin kişiye çıkarmasıdır" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 6-7 Haziran’da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olan Hakan Safi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Safi, bu kapsamda Mardin’in Artuklu ilçesinde Mardin Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri ve kongre üyeleriyle bir araya geldi. Başkan adayı Hakan Safi, seçim süreci, transfer politikası, kulübün ekonomik yapısı ve stat projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Safi, 7 Haziran’daki seçimlere ilişkin, "İnşallah sizler de sandığa geldiğiniz zaman kafanızdaki birçok sorun çözülmüş şekilde geleceksiniz. Bunu da bu kardeşiniz sizlere buradan söz veriyor" dedi.

Transfer politikalarına değinen Safi, istatistiklerin önemine vurgu yaparak, "Forvet için gol asistleri yüzde 50’nin üzerine çıkıyorsa istatistikler bizim için yeterli oluyor. Rakamlar yalan söylemiyor. Hayatım boyunca rakamları kullandım, kullanmaya devam ediyorum. İnşallah bizim dönemimizde dünya yıldızlarıyla bazı durumlar yaşanmayacak. Hepsini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL AKLIMIZIN DOĞRU OLMASI LAZIM"

Transfer edilecek oyuncuların disiplin durumlarını da detaylı şekilde incelediklerini belirten Safi, "Artık transfer edeceğimiz oyuncuların uyku düzenlerinin bile raporlarını istiyoruz. Disiplin her zaman için önemli. Getireceğimiz topçuların her şeyine bakmaya çalışıyoruz. Takımın kurgusunu iyi yapmamız lazım. Onun için uygun oyuncular getirmek lazım" diye konuştu.
Takımın sportif başarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Safi, "İyi maç iyi topçuyla oynanıyor. Niye şampiyon olamıyoruz? Beceri sorunumuz var. İşi sportif direktöre bırakmayacağız. Biz de topun ne olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kırılma anlarını doğru oynamamız lazım, futbol aklımızın doğru olması lazım. Geldiği zaman da atanın ve tutanın iyi olacak" şeklinde konuştu.

"RAKİBİMİZDEN HER SENE YAKLAŞIK 40 MİLYON AVRO DAHA AZ GELİR ELDE EDİYORUZ"

Kulübün ekonomik yapısına ilişkin de açıklamalarda bulunan Safi, "Fenerbahçe SK Sportif AŞ’nin en büyük geliri stadyum geliri. Sonra sponsorluk gelirleri geliyor. Rakibimizden her sene yaklaşık 40 milyon avro daha az gelir elde ediyoruz. Şampiyonlar Ligi’ne onlar gidiyor, biz 2008’den beri gidemiyoruz. Orada da yaklaşık 30 milyon avroluk kaybımız var. Çok övündüğümüz forma satışlarında da rakiplerimizin gerisindeyiz. Basketbola yaptığımız yatırımlar çerçevesinde 40 milyon avro harcanıyor. Bu para futboldan gidiyor basketbola. Tüm rakamları topladığımız zaman her sene maça 120 milyon avro eksik başlıyoruz. Bu da iyi topçu gelmesi için büyük bir etken" dedi.

"FENERBAHÇE’NİN OLMAZSA OLMAZI, KENDİ YERİNDE STADINI 65 BİN KİŞİYE ÇIKARMASIDIR"

Stat projesine ilişkin konuşan Safi, "Her yerde en büyük Fenerbahçe için stadımızı yeniden en büyük hale getirmemiz gerekiyor. Stat kendi yerinde 65 bin kişiye çıkıyor. Bunun çalışmasını yaptık. Stadın çatısını kaldırıp çelikten üçüncü katlar yaparak kapasiteyi artıracağız. Gelirimizi artırıp bu farkı kapatacağız. Fenerbahçe’nin olmazsa olmazı kendi yerinde stadını 65 bin kişiye çıkarmasıdır. İlk yıl şampiyon olduktan sonra kazmayı vuracağız. Birinci yıl konsantrasyonumuz tamamen A takımın şampiyonluğu olacak" açıklamasını yaptı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

