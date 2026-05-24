Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

İngiltere Premier Lig'de perdenin kapanmasıyla birlikte Avrupa futbolunda taşlar yerinden oynadı. Arsenal’in 22 yıllık hasretine son vererek şampiyonluğa ulaştığı Ada'da, Unai Emery'nin Aston Villa'sı adını ilk 4'e yazdırarak tarihi bir Şampiyonlar Ligi bileti kaptı. İngiltere'den gelen bu resmi sonuç, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe’ye adeta bayram hediyesi olurken, lig etabında yer alacak Galatasaray ise bir miktar daha faza gelir elde etmekten oldu.
İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu muazzam bir finalle tamamlandı. Mikel Arteta önderliğindeki Arsenal şampiyonluk kupasını kaldırırken; Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool devler arenasına bilet alan takımlar oldu. Ligin kaderini belirleyen en kritik performanslardan birine imza atan Aston Villa’nın sezonu 4. sırada noktalaması, UEFA turnuvalarındaki katsayı dengelerini değiştirerek doğrudan Fenerbahçe'ye yaradı.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi yolundaki en büyük engellerden biri kalkan sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda seribaşı unvanını cebine koydu ve çok daha konforlu bir kura çekiminin kapısını araladı.
İngiltere'de nefesleri kesen maraton tamamlandı ve Avrupa kupalarına gidecek takımlar resmen tescillendi. Premier Lig'de oluşan nihai puan durumu ve Şampiyonlar Ligi tablosu şu şekilde oluştu:
Şampiyon: Arsenal
Şampiyonlar Ligi vizesi alanlar: Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
Aston Villa'nın rakiplerine geçit vermeyerek 4. sıradaki yerini koruması, Fenerbahçe'nin eleme turlarındaki haritasını tamamen temizledi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimine seribaşı olarak katılma hakkı kazandı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi organizasyonuna başlayacağı 2. ön eleme turunu kayıpsız geçmesi halinde, seribaşı olarak dahil olacağı 3. ön eleme turunda çok daha makul rakiplerle eşleşecek. Zorlu devlerin denklemden çıkmasıyla birlikte Kanarya'nın muhtemel rakipleri resmen netleşti:
Union Saint-Gilloise (Belçika)
Sparta Prag (Çekya)
Sturm Graz (Avusturya) / Hearts (İskoçya) / Gornik Zabrze (Polonya)
NEC Nijmegen (Hollanda)
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri
Hearts
Gornik Zabrze
Kura Tarihi: 17 Haziran
Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz
Aston Villa 5. olsaydı Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde olacaktı:
Sporting Lizbon
Olympique Lyon
Bodø/Glimt
Olympiakos Piraeus / Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze*
Aston Villa ligi 5. sırada tamamlasaydı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde performans harici elde edeceği 29,1 milyon €'luk geliri yaklaşık 29,5 milyon € seviyesine çıkaracaktı. Kısacası Aston Villa'nın 5. olması, Galatasaray için 350 bin € ekstra gelir anlamına geliyordu fakat İngiliz ekibi son hafta deplasmanda Manchester City'i yenerek ligi 4.sırada bitirdi.
Öte yandan sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3.torbanın son takımı olmayı beklerken, 4.torbanın ilk sırasında yer aldı.
