SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Premier Lig'de sezonun tamamlanması ve Aston Villa'nın ligi 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyması, Fenerbahçe'ye yararken, Galatasaray'ı ise üzdü.

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı
Burak Kavuncu

İngiltere Premier Lig'de perdenin kapanmasıyla birlikte Avrupa futbolunda taşlar yerinden oynadı. Arsenal’in 22 yıllık hasretine son vererek şampiyonluğa ulaştığı Ada'da, Unai Emery'nin Aston Villa'sı adını ilk 4'e yazdırarak tarihi bir Şampiyonlar Ligi bileti kaptı. İngiltere'den gelen bu resmi sonuç, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe’ye adeta bayram hediyesi olurken, lig etabında yer alacak Galatasaray ise bir miktar daha faza gelir elde etmekten oldu.

PREMIER LİG BİTTİ, KANARYA'YA MÜJDE GELDİ! FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NDE SERİBAŞI...

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı 1

İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu muazzam bir finalle tamamlandı. Mikel Arteta önderliğindeki Arsenal şampiyonluk kupasını kaldırırken; Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool devler arenasına bilet alan takımlar oldu. Ligin kaderini belirleyen en kritik performanslardan birine imza atan Aston Villa’nın sezonu 4. sırada noktalaması, UEFA turnuvalarındaki katsayı dengelerini değiştirerek doğrudan Fenerbahçe'ye yaradı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi yolundaki en büyük engellerden biri kalkan sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda seribaşı unvanını cebine koydu ve çok daha konforlu bir kura çekiminin kapısını araladı.

SIRALAMALAR NETLEŞTİ...

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı 2

İngiltere'de nefesleri kesen maraton tamamlandı ve Avrupa kupalarına gidecek takımlar resmen tescillendi. Premier Lig'de oluşan nihai puan durumu ve Şampiyonlar Ligi tablosu şu şekilde oluştu:

Şampiyon: Arsenal

Şampiyonlar Ligi vizesi alanlar: Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Aston Villa'nın rakiplerine geçit vermeyerek 4. sıradaki yerini koruması, Fenerbahçe'nin eleme turlarındaki haritasını tamamen temizledi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimine seribaşı olarak katılma hakkı kazandı.

İŞTE 3. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı 3

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi organizasyonuna başlayacağı 2. ön eleme turunu kayıpsız geçmesi halinde, seribaşı olarak dahil olacağı 3. ön eleme turunda çok daha makul rakiplerle eşleşecek. Zorlu devlerin denklemden çıkmasıyla birlikte Kanarya'nın muhtemel rakipleri resmen netleşti:

Union Saint-Gilloise (Belçika)
Sparta Prag (Çekya)
Sturm Graz (Avusturya) / Hearts (İskoçya) / Gornik Zabrze (Polonya)
NEC Nijmegen (Hollanda)

2.TUR MUHTEMEL RAKİPLERİ DE AÇIKLANDI!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı 4

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri

Hearts
Gornik Zabrze

Kura Tarihi: 17 Haziran
Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

ASTON VİLLA 5.OLSAYDI MUHTEMEL RAKİPLER KİMLER OLACAKTI?

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı 5

Aston Villa 5. olsaydı Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde olacaktı:

Sporting Lizbon
Olympique Lyon
Bodø/Glimt
Olympiakos Piraeus / Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze*

GALATASARAY'A İSE KÖTÜ HABER!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı 6

Aston Villa ligi 5. sırada tamamlasaydı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde performans harici elde edeceği 29,1 milyon €'luk geliri yaklaşık 29,5 milyon € seviyesine çıkaracaktı. Kısacası Aston Villa'nın 5. olması, Galatasaray için 350 bin € ekstra gelir anlamına geliyordu fakat İngiliz ekibi son hafta deplasmanda Manchester City'i yenerek ligi 4.sırada bitirdi.

Öte yandan sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3.torbanın son takımı olmayı beklerken, 4.torbanın ilk sırasında yer aldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi kariyerini Galatasaray'da noktalamak istiyor!Mauro Icardi kariyerini Galatasaray'da noktalamak istiyor!
Kocaelispor’da üyelik aidatları ve giriş ücretleri yükseltildiKocaelispor’da üyelik aidatları ve giriş ücretleri yükseltildi
Anahtar Kelimeler:
Aston Villa son dakika fenerbahçe galatasaray ingiltere premier lig şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.