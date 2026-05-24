Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

İngiltere Premier Lig'de perdenin kapanmasıyla birlikte Avrupa futbolunda taşlar yerinden oynadı. Arsenal’in 22 yıllık hasretine son vererek şampiyonluğa ulaştığı Ada'da, Unai Emery'nin Aston Villa'sı adını ilk 4'e yazdırarak tarihi bir Şampiyonlar Ligi bileti kaptı. İngiltere'den gelen bu resmi sonuç, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe’ye adeta bayram hediyesi olurken, lig etabında yer alacak Galatasaray ise bir miktar daha faza gelir elde etmekten oldu.

PREMIER LİG BİTTİ, KANARYA'YA MÜJDE GELDİ! FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NDE SERİBAŞI...

İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu muazzam bir finalle tamamlandı. Mikel Arteta önderliğindeki Arsenal şampiyonluk kupasını kaldırırken; Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool devler arenasına bilet alan takımlar oldu. Ligin kaderini belirleyen en kritik performanslardan birine imza atan Aston Villa’nın sezonu 4. sırada noktalaması, UEFA turnuvalarındaki katsayı dengelerini değiştirerek doğrudan Fenerbahçe'ye yaradı.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi yolundaki en büyük engellerden biri kalkan sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda seribaşı unvanını cebine koydu ve çok daha konforlu bir kura çekiminin kapısını araladı.

SIRALAMALAR NETLEŞTİ...

İngiltere'de nefesleri kesen maraton tamamlandı ve Avrupa kupalarına gidecek takımlar resmen tescillendi. Premier Lig'de oluşan nihai puan durumu ve Şampiyonlar Ligi tablosu şu şekilde oluştu:

Şampiyon: Arsenal

Şampiyonlar Ligi vizesi alanlar: Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Aston Villa'nın rakiplerine geçit vermeyerek 4. sıradaki yerini koruması, Fenerbahçe'nin eleme turlarındaki haritasını tamamen temizledi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimine seribaşı olarak katılma hakkı kazandı.

İŞTE 3. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi organizasyonuna başlayacağı 2. ön eleme turunu kayıpsız geçmesi halinde, seribaşı olarak dahil olacağı 3. ön eleme turunda çok daha makul rakiplerle eşleşecek. Zorlu devlerin denklemden çıkmasıyla birlikte Kanarya'nın muhtemel rakipleri resmen netleşti:

Union Saint-Gilloise (Belçika)

Sparta Prag (Çekya)

Sturm Graz (Avusturya) / Hearts (İskoçya) / Gornik Zabrze (Polonya)

NEC Nijmegen (Hollanda)

2.TUR MUHTEMEL RAKİPLERİ DE AÇIKLANDI!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri

Hearts

Gornik Zabrze

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

ASTON VİLLA 5.OLSAYDI MUHTEMEL RAKİPLER KİMLER OLACAKTI?

Aston Villa 5. olsaydı Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde olacaktı:

Sporting Lizbon

Olympique Lyon

Bodø/Glimt

Olympiakos Piraeus / Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze*

GALATASARAY'A İSE KÖTÜ HABER!

Aston Villa ligi 5. sırada tamamlasaydı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde performans harici elde edeceği 29,1 milyon €'luk geliri yaklaşık 29,5 milyon € seviyesine çıkaracaktı. Kısacası Aston Villa'nın 5. olması, Galatasaray için 350 bin € ekstra gelir anlamına geliyordu fakat İngiliz ekibi son hafta deplasmanda Manchester City'i yenerek ligi 4.sırada bitirdi.

Öte yandan sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3.torbanın son takımı olmayı beklerken, 4.torbanın ilk sırasında yer aldı.