Kanye West ve Bianca Censori yine şaşırtmadı! Cesur tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Ünlü rapçi Kanye West ile evliliğiyle sık sık gündeme gelen Bianca Censori, yine iddialı tarzıyla olay oldu. Los Angeles’taki ünlü Chateau Marmont çıkışında görüntülenen Censori’nin cesur kıyafeti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kanye West ile birlikte gece gezmesine çıkan 31 yaşındaki Avustralyalı mimar, gümüş renkli ve derin dekolteli bir bodysuit tercih etti. Bacaklarını ve kalçasını ön plana çıkaran dikkat çekici kombinini ten rengi platform topuklu ayakkabılarla tamamlayan Censori, tarzıyla bir kez daha sınırları zorladı.

Ünlü isim, transparan detaylı gümüş tonlarındaki püsküllü ceketini iç çamaşırı görünümündeki kombininin üzerine giyerken, saçlarını ise yandan ayrılmış bal köpüğü sarısı tonlarında kullandı. Çiftin el ele görüntülenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

48 yaşındaki Kanye West ise kahverengi bomber ceket, beyaz tişört ve deri pantolon kombinini tercih etti. Çiftin mekan çıkışında kendilerini bekleyen siyah araca yöneldiği görüldü.

2022 yılında evlenen Kanye West ve Bianca Censori çifti, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. West’in Kim Kardashian ile boşanmasının ardından başlayan ilişkileri, özellikle Bianca Censori’nin cesur moda tercihleriyle sık sık gündeme geliyor.