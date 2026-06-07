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Hakan Safi, sandık başında Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladı!

Fenerbahçe'de tarihi seçim sürerken Hakan Safi bombayı patlattı! Başkan adayı, dünyaca ünlü o yıldızın transferini bitirdiklerini resmen duyurdu.

Hakan Safi, sandık başında Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladı!
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Fenerbahçe'de yeni başkanın ve kulübün geleceğinin tayin edileceği olağanüstü genel kurulda heyecan zirveye çıkarken, transfer gündemini altüst edecek bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde sosyal medyadan "Made in Romania" şarkısıyla transfer ateşini yakan başkan adayı Hakan Safi, beklenen dev müjdeyi sandık başında bizzat kendisi verdi.

SANDIK BAŞINDA "ÇALHANOĞLU" MÜJDESİ

Binlerce kongre üyesinin akın ettiği ve oy kullanma işlemlerinin devam ettiği stadyuma gelen başkan adayı Hakan Safi, basın mensuplarına ve üyelere son derece iddialı açıklamalarda bulundu. A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile 9 milyon Euro maaş üzerinden anlaştığı iddia edilen Safi, bu dev operasyonu resmen doğruladı.

Kendisine yöneltilen sorular üzerine kameralara dönen Safi, oldukça net bir ifadeyle; "Bir transfer daha bitti, biliyorsunuz değil mi? Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladık işte!" diyerek sarı-lacivertli camiaya dünya çapındaki bu transferi duyurdu.

İMZALAR SEÇİM SONUCUNA BAĞLI

Hakan Safi'nin bizzat duyurduğu bu flaş anlaşmanın resmiyet kazanması ve ıslak imzaların atılması ise tamamen sandıktan çıkacak karara bağlı. Safi'nin bugünkü tarihi seçimi kazanıp mazbatayı alması durumunda, hiç vakit kaybetmeden İtalya'ya çıkarma yaparak Inter kulübü ile bonservis görüşmelerini tamamlayacağı ve Hakan Çalhanoğlu'nu İstanbul'a getireceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu fenerbahçe Hakan Safi
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