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Hakan Taşıyan'dan yeni haber! Ameliyata alındı

09.03.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Hakan Taşıyan'dan yeni haber! Ameliyata alındı

Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 5 aydır tedavi gören Hakan Taşıyan'a bugün böbrek nakli yapılıyor.

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli yapılmıştı. Taşıyan'a bugün de, kız kardeşinden alınan böbrek naklediliyor.

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Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ameliyat süreci hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Sevgili gönül dostları, Böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08:00’de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp, daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz. Böbrek kardeştir." denildi.

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