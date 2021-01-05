Hakan Yalnız, Petlas Genel Müdürü oldu

İSTANBUL (AA) - Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde bugüne dek 600 milyon dolar yatırım yapılan, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası Petlas'ın Genel Müdürü, lastik endüstrisinde 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahip Hakan Yalnız oldu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Petlas'ta üst düzey görev değişikliği gerçekleşti.

Petlas Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hakan Yalnız, daha önce Milano merkezli uluslararası endüstriyel lastik üreticisi Prometeon Tyre Group bünyesinde Üretimden Sorumlu Üst Yönetici olarak görev yapmış ve şirketin 4 tepe yöneticisinden biri olarak dünya genelindeki üretim sorumluluğunu üstlenmişti.

2019 yılında atandığı bu görev öncesi yine aynı şirket bünyesinde EMEA Bölgesi Endüstri Direktörü olarak görev yapan Yalnız, Haziran 2020'de kendi kararı ile yurda dönmüştü.

Lastik sektöründeki kariyerine Pirelli bünyesinde 1995 yılında başlayan Yalnız, şirketin iyileştirme-geliştirme kısmında görev aldıktan sonra İtalya'nın Milano kentinde yer alan Ar-Ge merkezinde Araştırma ve Geliştirme Asistanı olarak görev yaptı.