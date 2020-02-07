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Hakem ve gözlemcilere seminer

AMASYA HABERLERİ  | 07.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

Amasya’da hakem ve gözlemcilere seminer verildi.Amasya İl Eğitimcisi ve Klasman Hakemi Bilal Köseoğlu tarafından il hakemleri, aday hakemlere ve gözlemcilere ep-6 (Şubat ayı eğitim paketi) seminer verildi.Amasya 12 Haziran Stadyumu Toplantı Salonunda il hakemleri, aday hakemler ve il gözlemcilerinin katılımı ile 2019-2020 Sezonu Futbol Sezonu EP-6 (Şubat ayı eğitim paketi) İl Eğitim Semineri yapıldı.

Hakem ve gözlemcilere seminer

Amasya’da hakem ve gözlemcilere seminer verildi.
Amasya İl Eğitimcisi ve Klasman Hakemi Bilal Köseoğlu tarafından il hakemleri, aday hakemlere ve gözlemcilere ep-6 (Şubat ayı eğitim paketi) seminer verildi.
Amasya 12 Haziran Stadyumu Toplantı Salonunda il hakemleri, aday hakemler ve il gözlemcilerinin katılımı ile 2019-2020 Sezonu Futbol Sezonu EP-6 (Şubat ayı eğitim paketi) İl Eğitim Semineri yapıldı. Seminer sunumunda Köseoğlu tarafından elle oynamazlar, 2.sarı kartlar, avantaj, ofsayt, takım çalışması, ceza alanı kararları ofsayt gibi konularda hakem, aday hakemlere ve gözlemcilere bilgi aktarıldı.

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