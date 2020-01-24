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Hakemler yeterlilik testinden geçti

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:52 | Son Güncelleme

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından futbol hakemlerine yönelik düzenlenen fiziki yeterlilik testleri Kayseri’de yapıldı.3.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından futbol hakemlerine yönelik düzenlenen fiziki yeterlilik testleri Kayseri’de yapıldı.
3. Bölge’den klasman ve bölgesel kadroda yer alan yaklaşık 50 hakem MHK tarafından düzenlenen fiziki yeterlilik testi kapsamında Kadir Has Dış Saha’da testlere tabi tutuldu. 3. Bölge’de toplam 15 il olduğunu ve Kayseri’nin ardından testlerin devam edeceğini aktaran Merkez Hakem Kurulu Üyesi 3. Bölge Sorumlusu Zihni Aksoy; “Devre arası itibariyle her ne kadar maçlar başlamış olsa da hakemlerimizin atletik testleri ve seminerleri yapılacak. Türkiye genelinde her bölgede bu atletik testler ve seminerler yapılıyor. Biz de Kayseri’de 3. Bölge’nin atletik test ve seminerlerini yapacağız. Yaklaşık 50 civarında hakemimiz katılacak. Klasmanda ve bölgesel kadroda olan hakemlerimiz. Daha sonra 3. Bölge’nin diğer iki iline gideceğiz. Karabük ve Ankara’da seminer ve koşuları tamamlayacağız. 3. Bölge’de toplam 15 il var. 5’erli 3 merkeze ayırdık. Burada da 5 ilimizin hakemleri ve gözlemcileri gelip seminer alacaklar, atletik teste tabi olacaklar. Burada belli metreler ve zaman tanımları var atletik testlerde. Bizim bütün temennimiz çocukların tanımlanmış zaman sınırları içinde koşularını tamamlayabilmeleri. Şuana kadar ilk yarı boyunca idman yaparak geldikleri için atletik testlerde bir başarısızlık beklemiyoruz" dedi.

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