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"Hakim ve savcı adayları 6 ayını avukat yanında geçirsin" önerisi

ANKARA HABERLERİ  | 15.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Olgun Değirmenci: - "Hakim savcı adayları, Adalet Akademisindeki eğitimlerinin 6 ayını avukat yanında geçirsinler şeklinde bir önerimiz var. Bunun, iş birlikçi yargılamayı güçlendireceği kanaatindeyiz" - "İş birlikçi bir yargılama yapmak istiyorsak da hakimin savcı ve avukatı, avukatın da hakim ile savcıyı anlayacağı bir sistem kurmalıyız"

AYBÜKE İNAL - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Olgun Değirmenci, hakim ve savcı adaylarının Adalet Akademisinde eğitim gördükleri süre zarfında avukat yanında staj yapması önerisinde bulunarak, bunun iş birlikçi yargılamayı güçlendireceğini ifade etti.

Ankara Hakimevi'ndeki Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı"na katılan Değirmenci, çalıştay sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Değirmenci, hayata geçirilecek hakim ve savcı yardımcılığı modeliyle hukuk sistemindeki kalitenin artacağını, adayın inceleme, içtihat, araştırma ve karar verme gibi konularda daha fazla tecrübe kazanacağını söyledi.

Hakim olabilmek için asgari yaş sınırının 28-30 arasında olması gerektiğini aktaran Değirmenci, adayın hakim ya da savcı yardımcısı olduğu süre zarfında belli bir zihinsel olgunluğa erişeceğini ve karar verebilecek yaşa geleceğini ifade etti.

Değirmenci, hakimin olayı hem mesleki hem de yaşam tecrübesiyle anlayacağını belirterek, "Mesleki tecrübesi fazla olan hakimlerin daha doğru kararlar verdiğini, az olanlarda yanılmalar olabildiğini görüyoruz. Asgari yaş sınırıyla bu durumun ortadan kaldırılması hedefleniyor." dedi.

- "Avukat, hakim ve savcı arasındaki diyaloğun artırılması önemli"

Değirmenci, bu yeni model içinde yargının iddia, savunma ve yargılama fonksiyonlarını oluşturan savcı, avukat ile hakim arasındaki diyaloğun artırılmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu noktada hakim savcı adayları, Adalet Akademisindeki eğitimlerinin 6 ayını avukat yanında geçirsinler şeklinde bir önerimiz var. Bunun iş birlikçi yargılamayı güçlendireceği kanaatindeyiz. İş birlikçi bir yargılama yapmak istiyorsak da hakimin savcı ve avukatı, avukatın da hakim ile savcıyı anlayacağı bir sistem kurmalıyız. Bu işi yapacak avukatın da tabii iyi yetişmiş olması, adaya bir şeyler katabilmesi gerekiyor. Bunun alt unsuları da Barolar Birliği ile konuşulmalı. Nerelerde, hangi avukatlar bunu yapacak tartışılmalı."

Doç. Dr. Değirmenci, altını çizdiği bu noktalarla ilgili yapılacak pilot çalışmaların da önemli olduğunu, bu şekilde eksikliklerin neler olduğunun görülebileceğini aktardı.

Hakim ve savcı yardımcılığı modeliyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Değirmenci, sözlerini "Değişmeyen tek şey değişimdir. O yüzden bazı konular üzerinde sürekli çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." diye tamamladı.

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