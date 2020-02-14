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Hakim ve savcı adaylarına ‘duygu yönetimi’ semineri

BURSA HABERLERİ  | 14.02.2020 09:47 | Son Güncelleme

Bursa’da hakim ve savcı adaylarına duygu yönetimi semineri verildi.Adliye konferans salonunda İletişim Uzmanı Elvan Özsoy tarafından “duygu yönetimi’ semineri verildi.

Hakim ve savcı adaylarına ‘duygu yönetimi’ semineri

Bursa’da hakim ve savcı adaylarına duygu yönetimi semineri verildi.
Adliye konferans salonunda İletişim Uzmanı Elvan Özsoy tarafından “duygu yönetimi’ semineri verildi. Seminere Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ayaz ve çok sayıda hakim, savcı adayı katıldı. Hakim ve savcı adaylarının kişisel ve mesleki gelişimi için bir çok çalışma yapıldığını belirten Başsavcı Gökhan Şen, “Hakim ve savcı adaylarımızın kişisel ve mesleki gelişimi için Kriminal Polis Laboratuvarı ziyareti, Emniyet Müdürlüğü ziyareti gibi bir çok faaliyet yaptık. Aynı zamanda sizleri soruşturma ve kovuşturma işlemlerine dahil ederek fiilen tecrübe sahibi olmanızı sağladık. Kendini her yönüyle geliştirmiş bir hakim ve savcının kararları da buna göre adil, tatmin edici ve etkili olacaktır. Buradan hareketle adaylık sürecinizi iyi değerlendirmelisiniz” dedi.
İletişim Uzmanı Elvan Özsoy’un sunumu ile gerçekleşen seminer hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Hakim ve savcı adaylarına ‘duygu yönetimi’ semineri

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