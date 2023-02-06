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Hakimiyetini kaybeden kamyon aracın üzerine devrildi

06.02.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza mahallinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hakimiyetini kaybeden kamyon aracın üzerine devrildi

Kaza; saat 12.35 sularında, Kdz. Ereğli-Alaplı karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Kdz. Ereğli istikametinden Alaplı istikametine seyir halinde olan Mustafa Altundal idaresindeki 34 LK 6701 plakalı kamyon, iddiaya göre havanın yağışlı, yolun da kaygan olması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak tersane yolunda park halinde bulunan 67 UG 920 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile birlikte Yücel Çelik ve Özay Kural’ı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Kamyon, çekici vasıtasıyla otomobilin üzerinden kaldırılırken; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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