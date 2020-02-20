YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Hakkaniyeli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı

Hakkaniyeli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.02.2020 16:51 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından Hakkaniye İlkokulu’nda eğitim gören çocuklara, spor malzemesi dağıtıldı.İzmit Belediyesi, okullara yönelik spor malzemesi yardımlarına devam ediyor.

Hakkaniyeli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı

İzmit Belediyesi tarafından Hakkaniye İlkokulu’nda eğitim gören çocuklara, spor malzemesi dağıtıldı.
İzmit Belediyesi, okullara yönelik spor malzemesi yardımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Muhtar Masası Koordinatörü Süleyman Şen ve beraberindekiler, Hakkaniye İlkokuluna çeşitli spor malzemesi dağıtımı yaptı. İzmit Belediyesi heyeti tarafından Hakkaniye İlkokuluna yapılan ziyarette, çocuklara mental gelişim ve antrenman setleri dağıttı. Okul ziyaretinde malzemeleri Hakkaniye İlkokuluna teslim eden yetkililer, minikleri spor yapmaları konusunda da teşvik etti. Programda Akmeşe İlkokulu Müdürü Eyüp Arslan, Kulmahmut Mahallesi Muhtarı Turgay Oruç, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.
Öğrencilere dağıtılan mental gelişim seti içinde antrenman hunisi, kondisyon çemberi, antrenman çanağı ve merdiveni, slalom takımı, güç lastiği takımları yer alıyor. Antrenman setlerinde ise futbol topları, basketbol topları, voleybol topları, hentbol topu, masa tenisi setleri bulunuyor. Spor malzemesi dağıtımları, önümüzdeki günlerde İzmit’teki diğer okullarla devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Emekli olan personellere plaket verildi

Emekli olan personellere plaket verildi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
13:19
İkindi
16:17
Akşam
18:46
Yatsı
20:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Büyük Eczanesi
Golcuk
Bilge Eczanesi
Gebze
Gebeş Eczanesi
Kandira
Dilek Eczanesi
Golcuk
Egemen Eczanesi
Korfez
Özbay Eczanesi
Golcuk
Uslu Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.