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Hakkari Adliyesi dezenfekte edildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.07.2020 17:21 | Son Güncelleme

Hakkari Adliye binası iç ve dış kısmı belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın almış olduğu tedbirler kapsamında korona virüsle mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Hakkari Adliyesi dezenfekte edildi

Hakkari Adliye binası iç ve dış kısmı belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın almış olduğu tedbirler kapsamında korona virüsle mücadele çalışması aralıksız devam ediyor. Kentte dezenfekte edilmeyen yer bırakmayan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu defa da adliye binasının iç ve dış kısmı ile lojmanlarını büyük bir özenle dezenfekte etti. Gerek çarşı merkezinde gerek iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimlerinin büyük hassasiyetle sürdürüldüğü Hakkari’de en ufak bir ayrıntı gözden kaçırılmıyor.

Hakkari Adliyesi dezenfekte edildi

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