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Hakkari Belediyesi çalışıyor şehir güzelleşiyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 17.11.2020 14:24 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesinin kentin dört bir tarafından başlattığı asfalt çalışmaları kentte ayrı bir güzellik kattı.Gazi, Yeni, Bulak, Dağgöl ve Pehlivan mahalleleri ile Bağlar Mahallesi’ndeki Sanayi yolunun sıcak asfaltla kaplanmasının ardından Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi de asfalta kavuşturuldu.

Hakkari Belediyesinin kentin dört bir tarafından başlattığı asfalt çalışmaları kentte ayrı bir güzellik kattı.
Gazi, Yeni, Bulak, Dağgöl ve Pehlivan mahalleleri ile Bağlar Mahallesi’ndeki Sanayi yolunun sıcak asfaltla kaplanmasının ardından Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi de asfalta kavuşturuldu. Sabah saatlerinde başlayan asfalt çalışmalarının akşam sona ermesi ile birlikte cadde ayrı bir görünüme kavuştu.
Kış öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Hakkari Belediyesi, programa aldığı yolları bitirmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Doğalgaz döşeme çalışmasının geçtiği mahalle, cadde ve sokakları sıcak asfaltla kaplayan belediye ekipleri, doğalgaz döşeme çalışmaları sırasında tahrip olan yolları da ivedilikle bitirmeyi planlıyor.

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Sabah
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