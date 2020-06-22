YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari Belediyesi filosunu güçlendiriyor

Hakkari Belediyesi filosunu güçlendiriyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.06.2020 18:45 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi filosuna kattığı 24 yeni aracı kurban keserek dualar eşliğinde hizmete aldı.Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan belediye otogarında yapılan yeni araçların hizmete alım törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.

Hakkari Belediyesi filosuna kattığı 24 yeni aracı kurban keserek dualar eşliğinde hizmete aldı.
Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan belediye otogarında yapılan yeni araçların hizmete alım törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kurum müdürleri, muhtarlar, belediye birim müdürleri ile personeli katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilen açılış töreni, İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün dua okuması ve kurban kesimi ile başladı.
Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, Hakkari’nin huzur şehri yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Vali Akbıyık, “Hakkari Gelişim ve Dönüşüm projesini hazırlayarak çalışmalara başladık. Bu proje içerisinde 25 adet halk projemiz var. İlk geldiğimizde İller Bankasından gelen pay nedeniyle personel maaşlarını bile ödeyemedik. Bu şartlar altında başladık. Hazırladığımız gelişim ve dönüşüm paketi çerçevesinde çıkarttığımız 25 adet proje ile çalışmalara başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın destekleri ile yine kendi öz kaynaklarımızla İller Bankasının destekleriyle 24 adet yeni araç aldık. Bu araçlardan 10 tanesi şehir içi taşımacılıkta kullanılacak. Diğer 14 araç ise çöp araçları ve diğer iş makineleridir. Araç bakımında yeni bir değişim yaptık. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza burada şükranlarımı arz ediyorum. Hakkari şehri huzur şehri yolunda hızla ilerliyor” dedi.
Vali Akbıyık, daha sonra araçları tek tek kontrol etti. Belediyeye yeni alanın ve Türk bayrakları ile donatılan araçlar, trafik polisi eskortluğunda kent merkezinde korna çalarak şehir turu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Akdeniz Üniversitesi Layla’nın yüzünü güldürdü

Akdeniz Üniversitesi Layla’nın yüzünü güldürdü

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi

441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:50
Sabah
04:37
Öğle
12:12
İkindi
16:05
Akşam
19:37
Yatsı
21:16

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

İkizler Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.