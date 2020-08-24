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Hakkari belediyesi Koronavirüs tedbirlerinde örnek oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi hizmet binasında yeni tip koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı.Hakkari Valiliğinin talimatı üzerine korona virüs tedbirlerinin en süt seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de en ufak bir ayrıntı bile gözden kaçırılmıyor.

Hakkari belediyesi Koronavirüs tedbirlerinde örnek oldu

Hakkari Belediyesi hizmet binasında yeni tip koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı.
Hakkari Valiliğinin talimatı üzerine korona virüs tedbirlerinin en süt seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de en ufak bir ayrıntı bile gözden kaçırılmıyor. Halkın yoğun olarak geldiği Hakkari Belediyesinde maskesiz gelen vatandaşlar içeri alınmazken hizmet veren servislerde ise sosyal mesafenin sağlanması amacıyla bir dizi tedbirler alındı. Belediyenin birçok biriminde vatandaşların bulunduğu alan ile masalar arasını şeffaf branda ve şerit ile kapattı.
Her türlü tedbirin alındığı belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, önlemlerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Hakkari belediyesi Koronavirüs tedbirlerinde örnek oldu

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