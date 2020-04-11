Hakkari belediyesi maske dağıttı

Hakkari Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında belediye binası önünde sosyal mesafeye dikkat ederek sıraya giren vatandaşlara belediye personelleri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı. Yarım saat içerisinde bin 500 adet maske dağıtıldığı belirtilirken, ileriki günlerde de maske dağıtımının devam edeceği öğrenildi. Önceki gün Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekil, İdris Akbıyık, tarafından da belediye binası önünde başlattığı maske dağıtımında yaklaşık 10 bin adet maske dağıtılmıştı. Herkesin maskeli olarak dolaşması uyarısı yapan yetkililer, bu süreçte vatandaşların evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için daha iyi olacağını ifade ettiler.



