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Hakkari Belediyesi personeline uygulamalı eğitim

HAKKARİ HABERLERİ  | 02.10.2020 16:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından Hakkari’ye gelen teknik ekip tarafından belediye birim personeline ‘E-Belediye Bilgi Sistemi’ projesi kapsamında hazırlanan modüllerin uygulamalı eğitimi verildi.İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ‘E-Belediye Bilgi Sistemi’ projesi kapsamında Hakkari’ye gelen teknik ekip tarafından belediye meclis salonunda “Gelir Modülü ve alt uygulamaları ile Su Modülü, Bütçe, Muhasebe, Taşınır, Taşınmaz, Harcama Modülü ve Personel Kadro Özlük Modülü” konuları hakkında uygulamalı olarak birim personellerine eğitim semineri verdi.Verilen eğitim ardından modüllerin pilot belediye olarak belirlenen Hakkâri Belediyesinde kademeli olarak devreye alınması sağlanacak olup sisteme geçiş hazırlıkları da eğitim sürecinde takibi yapılacaktır.1 Ekim tarihlerinde başlayan uygulamalı eğitim seminerinin 5 Ekim’de sona ereceği belirtildi.

Hakkari Belediyesi personeline uygulamalı eğitim

İçişleri Bakanlığından Hakkari’ye gelen teknik ekip tarafından belediye birim personeline ‘E-Belediye Bilgi Sistemi’ projesi kapsamında hazırlanan modüllerin uygulamalı eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ‘E-Belediye Bilgi Sistemi’ projesi kapsamında Hakkari’ye gelen teknik ekip tarafından belediye meclis salonunda “Gelir Modülü ve alt uygulamaları ile Su Modülü, Bütçe, Muhasebe, Taşınır, Taşınmaz, Harcama Modülü ve Personel Kadro Özlük Modülü” konuları hakkında uygulamalı olarak birim personellerine eğitim semineri verdi.
Verilen eğitim ardından modüllerin pilot belediye olarak belirlenen Hakkâri Belediyesinde kademeli olarak devreye alınması sağlanacak olup sisteme geçiş hazırlıkları da eğitim sürecinde takibi yapılacaktır.
1 Ekim tarihlerinde başlayan uygulamalı eğitim seminerinin 5 Ekim’de sona ereceği belirtildi.

Hakkari Belediyesi personeline uygulamalı eğitim

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Merkez
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Gündüz Eczanesi
Yuksekova
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