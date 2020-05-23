Hakkari belediyesi tüm ekipleriyle bayram mesaisi yaptı

Hakkari Belediyesi Ramazan Bayramı’nın sorunsuz ve huzurlu şekilde geçmesi için pek çok çalışma gerçekleştirdi.

Hakkari Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı boyunca tüm mahallelerde sokaklarda, gerekse cadde ve sokaklarda kesintisiz çalışmaya devam etti. İnsan çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcandı. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin altını üstüne getirerek güzel bir çalışmaya imza attılar. Kenti pırıl pırıl yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ise gece geç saatlere kadar, mahalle, cadde ve sokakları ile çarşı merkezini çöplerde arındırarak üstün bir performans gösterdiler. Ramazan ayı boyunca gösterdiği özveriyle yoğun mesai harcayan belediye ekiplerine teşekkür eden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ”Belediye ekibimiz temizlik ve düzeni için yoğun çalışma gösterildi. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliğine dikkat etmelerini, sokaklarda ve kendi evlerinde, bahçelerinde belediyemize destek olmalarını rica ediyoruz. Nice güzel bayramları hep birlikte kardeşçe huzur içinde kutlamaya devam edeceğiz” dedi.



