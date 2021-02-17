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Hakkari Belediyesinden can dostlara şefkat eli

17.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Hakkari Belediyesinden can dostlara şefkat eli

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahipsiz ve sahipli hayvanlara şefkat eli uzatarak, yeniden sağlıklarına kavuşturuyor.Kentin değişik noktalarında araç çapmış, darp edilmiş ve hastalanmış yüzlerce hayvan, belediye kliniğinde tedavileri yapılarak yeniden yaşam alanlarına geri bırakılıyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahipsiz ve sahipli hayvanlara şefkat eli uzatarak, yeniden sağlıklarına kavuşturuyor.
Kentin değişik noktalarında araç çapmış, darp edilmiş ve hastalanmış yüzlerce hayvan, belediye kliniğinde tedavileri yapılarak yeniden yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Hakkari-Van karayolunda aracın çarpması sonucu ayağı kırılan sahipli bir köpek için belediye ekipleri harekete geçti. Veteriner ekibi, ayağı kırılan köpeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ayağını alçıya aldı. Arslan ailesi, Hakkari-Van karayolunda bulunan iş yerlerinde 5 köpek beslediklerini belirterek, araç çarpması sonucu köpeklerinin yaralandığını ve veteriner ekibinin sağduyusu sayesinde tedavisi yapılarak sağlığına kavuşacağını ifade ettiler. Arslan ailesi, hayvanlara şefkatle yaklaşan belediye veteriner ekibine teşekkür etti.

Hakkari Belediyesinden can dostlara şefkat eli

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