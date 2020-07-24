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Hakkari Belediyesinden gıda denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerinde denetim başlattı.Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin bir şekilde sürdürdüğü denetimlerini Kurban Bayramı nedeniyle artırarak bir taraftan da maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.

Hakkari Belediyesinden gıda denetimi

Hakkari Belediyesi ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerinde denetim başlattı.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin bir şekilde sürdürdüğü denetimlerini Kurban Bayramı nedeniyle artırarak bir taraftan da maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı. Belediye ekipleri, daha çok marketlerdeki şekerleme ile et ve et ürünleri reyonlarıyla özellikle Kurban Bayramı’nda satış popülasyonu fazla olan tatlı ürünlerine yönelik ani denetimler yaptı.
Ekipler, imalathanelerde tatlıların üretim aşaması, çalışanların maske, kılık kıyafet, deponun hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve tatlıda kullanılan ürünleri sıkı bir şekilde kontrol etti. Denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında iş yeri yetkilileri uyarıldı.
Ekipler, ayrıca satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ile tatlı alımı konusunda vatandaşları uyardı. Ekipler, vatandaşlara bu tür ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alışveriş yapmalarını önerdi.

Hakkari Belediyesinden gıda denetimi

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