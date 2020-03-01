Hakkari Belediyesinden hummalı çalışma

Hakkari Belediyesi ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen geçit vermeyen yollarda önce karla mücadele daha sonrada stabilize çalışması yaptı.

Ağır kış şartlarının yaşandığı ülkemizde yaşamı zorlaştıran kar, Hakkari’de belediyenin başarılı çalışması sayesinde en hafif şekilde atlatılıyor. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulmasına rağmen belediye ekipleri durmaksızın karla mücadeleye devam ediyor. Çarşı merkezi başta olmak üzere mahalle yollarını kar dağlarında temizleyen belediye ekibi, tahrip olan yollarda da çalışma başlattı.

Çetin geçen ağır kış şartlarına dayanamayan kentin şehir içi yolları delik deşik olurken, belediye ekipleri ise olumsuz hava şartlarına rağmen yollardaki çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka Mahallesi’ne bağlı yüksek kesimde bulunan Çalki mevkiinde yolların tahrip olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, burada doğa şartlarına meydan okudu. Diz boyu çamurun biriktiği mahalle yolunda çalışma yapan ekipler yer yer zor anlar yaşadı.

Geçit vermeyen mahalle yoluna geçici olarak stabilize malzemesi döküldüğü belirtildi.

