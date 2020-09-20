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Hakkari belediyesinden istinat duvarı çalışması

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.09.2020 19:17 | Son Güncelleme

Hakkari’de ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana geldiği sanayi yolunda belediye ekipleri tarafından taş istinat duvarı çalışması başlattı.Kentin birçok noktasında beton ve taş istinat duvarları yapan Hakkari Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari’de ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana geldiği sanayi yolunda belediye ekipleri tarafından taş istinat duvarı çalışması başlattı.
Kentin birçok noktasında beton ve taş istinat duvarları yapan Hakkari Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Değişik yıllarda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği Bağlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda istinat duvarı çalışması başlatıldı. Uçurumlu olan yol kenarında 100 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde yapılan istinat duvarının kısa sürede bitirileceği belirtildi. Sanayi yolunda birçok ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini belirten Bağlar Mahallesi sakinleri bu çalışmadan dolayı belediye ekibine teşekkür ettiler. Mahalle sakinleri, ” İstinat duvarı yapılan yol sanayi yolu olup bu yol Bağlar, Merzan ve Bay köyü de buradan gelip geçmektedir. Yolun altında 100 metre uçurum bulunmaktadır. Burada birçok üzücü kasaya şahit olduk. Bul atına bariyer yerine taş istinat duvarının yapılması tam bir isabetli karar olmuş. Bu kararı olan belediye yetkilerine teşekkür ederiz. İnşallah artık burada üzücü kazalar yaşamaz” şeklinde konuştular.

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