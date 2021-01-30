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Hakkari Belediyesinden karla mücadele çalışması

30.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Hakkari Belediyesinden karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi kentin değişik noktalarında karla mücadele çalışması başlattı.Önceki gün kardan arındırılan kent merkezi, yağışların yeniden etkisini göstermesiyle birlikte çarşı merkezi adeta kara gömüldü.

Hakkari Belediyesi kentin değişik noktalarında karla mücadele çalışması başlattı.
Önceki gün kardan arındırılan kent merkezi, yağışların yeniden etkisini göstermesiyle birlikte çarşı merkezi adeta kara gömüldü. Belediye karla mücadele ekibi sabah saatlerinden itibaren çalışma başlattı. 6 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda, çarşı merkezindeki cadde ve sokaklarda toplanan kar yığınları kamyonlarla kent dışına çıkartıldı. Yağışların yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığı Hakkari’de, belediye ekiplerinin kar mesaisi aralıksız olarak devam ediyor.
Kısıtlama nedeniyle ekiplerin rahat bir şekilde çalıştığı kent merkezinde, düzensiz park edilen araçlar nedeniyle de ekipler karla mücadelede yer yer zor anlar yaşadı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise bir taraftan iş makinelerini yönlendirirken diğer taraftan ise caddenin her iki tarafını trafiğe kapatarak çalışmalara destek verdi.

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