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Hakkari Belediyesinden korona virüs denetimleri

HAKKARİ HABERLERİ  | 02.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

Hakkari’de zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı fırın, unlu mamuller, market ve güzellik salonlarında maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Hakkari Belediyesinden korona virüs denetimleri

Hakkari’de zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı fırın, unlu mamuller, market ve güzellik salonlarında maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Fırın ve unlu mamullerinde gramaj ve hijyen denetimi yapan zabıta ekipleri, maskesi bulunmayan esnafa maske dağıtımı yaparak uyarılarda bulundu.
Zabıta Müdürü Adil Demir, korona virüs kapsamında çay ocağı, erkek-bayan kuaförleri, lokanta-kafe, pastane işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi. Demir, “İşletmecilere maskesiz müşteri almamaları, masalar arası mesafenin ayarlanması, gıda güvenliği ve hijyen konularında bilgilendirme yaparak uyardık. Aynı zamanda kahvehanelerde oturan ve yolda yürüyen vatandaşlara da maske takmaları yönünde uyarılarımızı yeniledik” dedi.

Hakkari Belediyesinden korona virüs denetimleri

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Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Med Eczanesi
Yuksekova
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