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Hakkari Belediyesinden temizlik çalışması

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.04.2020 11:45 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Hakkari Belediyesi Fen İşleri, İtfaiye, Veteriner İşleri, Park ve Bahçeler, İçme Suyu ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri müdürlükleri, koordineli bir şekilde temiz bir kent için olağanüstü gayret serf ediyor.

Hakkari Belediyesinden temizlik çalışması

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hakkari Belediyesi Fen İşleri, İtfaiye, Veteriner İşleri, Park ve Bahçeler, İçme Suyu ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri müdürlükleri, koordineli bir şekilde temiz bir kent için olağanüstü gayret serf ediyor. Tahrip olan yolların onarımı, içme suyu arızalarının giderilmesi, cadde ve sokakların yıkanması, sokak hayvanlarının sağlık taramasından geçirilmesi ve korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar yöre halkından tam not aldı.
Kent merkezinde birçok vatandaş alınan korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmayı tercih ederken, Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kentin çöplerden arındırılması ve temiz bir Hakkari için çalışmalarına devam ediyor.
Karların erimesi ile birlikte ortaya çıkan çöp ve kömür küllerini temizlemeyi sürdüren ekipler, sağanak yağışlara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesinden temizlik çalışması

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Günes Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
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