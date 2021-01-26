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Hakkari Belediyesinin denetimleri sürdürüyor

26.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Hakkari Belediyesinin denetimleri sürdürüyor

Hakkari Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha kaliteli ve temiz koşullarda hizmet alması için denetimlerini sürdürüyor.Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindekiler, kentteki 7 ayrı iş yerini denetleyerek maske, mesafe ve temizlik kontrolü yaptı.

Hakkari Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha kaliteli ve temiz koşullarda hizmet alması için denetimlerini sürdürüyor.
Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindekiler, kentteki 7 ayrı iş yerini denetleyerek maske, mesafe ve temizlik kontrolü yaptı. Zabıta Müdürü Demir, “İş yerlerinin, genel kurallara ve özel hususlara uyup uymadığına, işletmenin gerekli izinlerinin olup olmadığına ve ürünlerin saklanma koşullarına bakıyoruz. Denetimlerimizde olumsuzlukların tespiti halinde gerekli uyarıları yapıyoruz. İşletmelerimizin birçoğu gerekli uyarılar yapıldıktan sonra eksikliklerini gideriyor. Burada amaç, değerli esnafımıza ceza yazmak veya herhangi bir işletmeyi kapatmak değildir. Halkımızın sağlıklı, temiz ve güvenilir hizmet almasıdır. Halkımızın sağlığı, huzuru ve esenliği her şeyden önemlidir. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim” dedi.

Hakkari Belediyesinin denetimleri sürdürüyor

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