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Hakkari belediyesinin kar mesaisi sürüyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Karla Mücadele ekibinin kar mesaisi aralıksız olarak devam ediyor.Yaklaşık bir haftadır 14 iş makinesi ve 40 personel ile yürütülen geceli gündüzlü çalışmalarda kentin cadde ve sokaklarında tonlarca kar kamyonlarla kent dışına çıkartıldı.

Hakkari belediyesinin kar mesaisi sürüyor

Hakkari Belediyesi Karla Mücadele ekibinin kar mesaisi aralıksız olarak devam ediyor.
Yaklaşık bir haftadır 14 iş makinesi ve 40 personel ile yürütülen geceli gündüzlü çalışmalarda kentin cadde ve sokaklarında tonlarca kar kamyonlarla kent dışına çıkartıldı. Belediye karla mücadele ekibi çarşı merkezi, ara sokaklar, mahalle yolları ve okul önlerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri bir hafta süre zarfı içinde tonlarca kamyon karı kent dışına çıkarttıklarını belirterek, mahalle ve okul önlerindeki çalışmaların ise devam ettiğini ifade ettiler.

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