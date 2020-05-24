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Hakkari cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.05.2020 10:09 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında Hakkari Belediyesi ekipleri çarşı merkezini tazyikli köpüklü suyla yıkadı.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatlar doğrultusunda 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte kentte hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Hakkari cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında Hakkari Belediyesi ekipleri çarşı merkezini tazyikli köpüklü suyla yıkadı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatlar doğrultusunda 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte kentte hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı. Belediyenin tüm birileri koordineli bir şekilde hareket ederek, temiz bir Hakkari için mahalle, çarşı merkezi, cadde ve sokaklarda çalışması başlattı. İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, Çevre Temizlik Amiri Selami Mollamehmetoğlu’nin başında bulunduğu ekipler önce kent merkezini çöpten arındırdılar sonrada çarşı merkezini köpüklü suyla yıkadılar. Belediye yetkilileri, 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte düzenli bir şekilde temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.

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