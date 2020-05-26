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Hakkari caddeleri yeni çöp konteynerlerine kavuştu

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.05.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hakkari’nin cadde ve sokaklarına yeni çöp konteynerleri yerleştirildi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığında alınan 272 adet 400 litrelik çöp konteyneri, Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarına yerleştirilmeye başlandı.

Hakkari caddeleri yeni çöp konteynerlerine kavuştu

Hakkari’nin cadde ve sokaklarına yeni çöp konteynerleri yerleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında alınan 272 adet 400 litrelik çöp konteyneri, Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarına yerleştirilmeye başlandı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 272 adet 400 litrelik çöp konteyneri satın alıp 15 mahalleye dağıtacaklarını belirtti. Vali Akbıyık, “Özellikle şu an yaşadığımız bu salgın hastalıkla mücadelede çok önemli bir faktör olan çevre temizliğimiz daha hızlı ve etkin şekilde olacak” dedi.

Hakkari caddeleri yeni çöp konteynerlerine kavuştu

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