Hakkari-Çukurca karayoluna düşen çığlar ekipleri teyakkuza geçirdi

Meteorolojinin uyarıları sonrası Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yoğun yağışlardan sonra hayat adeta durma noktası geldi. Dün başlayan sağanak yağışların etkisini artırmasıyla birçok mahalle, köy ve mezralarda olumsuzluklar kendini gösterdi. Yoğun yağışlardan dolayı dağdan inen kar kütleleri Hakkari ve Çukurca karayolunu trafiğe kapattı. Bunun üzerine harekete geçen karayolları ve İl Özel İdaresinin ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarını akşam saatlerine kadar sürdüren ekipler, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına gece saatlerinde de mesai yaparak yola inen kar kütlelerini tamamen kaldırmak için çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan, 2 gündür etkisini gösteren yağışlar bölgede hayatı durma noktasına getirdi. Ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

