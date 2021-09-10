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Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi, Kovid-19'dan ölen 29 yaşındaki gençten hareketle aşının ciddiyetini anlattı

10.09.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başhekim Uğurcan Kara: - "Geçtiğimiz haftalarda hastanemizde henüz daha 29 yaşında, ek hastalığı olmayan, bir yıllık yeni evli 2 aylık bir bebeği olan genç bir kardeşimizi kaybettik. Vefat eden bu gencecik hastamızın maalesef Kovid-19 aşılarını yaptırmadığını tespit ettik" - "Kovid-19 hastalığından korunmanın en etkili yöntemlerinden birisi aşılamadır. Hem kendimiz hem ailemiz için aşılarımızı yaptırmalıyız, tamamlamalıyız"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğurcan Kara, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden 29 yaşındaki bir hastanın aşılarını yaptırmadığını tespit ettiklerini belirterek herkesin aşılarını yaptırması çağrısında bulundu.

Kara, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu hastanın 18 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybettiğini söyledi.

Kovid-19 'un dünya genelinde yayılarak salgına neden olduğunu anımsatan Kara şöyle devam etti:

"Çoğu kişide bu hastalık hafif seyrederken bazı hastalarda akut solunum sıkıntısı sendromu dediğimiz ARDS tablosuna sebep olabilmektedir. Kovid-19 virüsü genelde enfekte bir kişinin başka bir kişiyle yakın teması sonucu oluşmaktadır. Kovid-19 pandemisinin ilk günlerinde hastalık daha çok yaşı ilerlemiş bireyleri etkilerken vaka ve ölümlerin daha çok bu yaş grubunda olduğu görülürken son zamanlarda gerek ülkemizde gerek dünyada yaşı ileri bireylerden daha çok yaşı genç bireylere bu hastalık etki etmeye başlamıştır."

Kovid-19'un mutasyona uğradığına ve viral yükünün artığına vurgu yapan Kara, bu durum genç bireylerde daha çok hastalık görülmesine sebep olduğunu aktardı.

Hastanede ve diğer sağlık kuruluşlarında yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun aşısız kişiler veya aşılarını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu gördüklerini ifade eden Kara şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftalarda hastanemizde henüz daha 29 yaşında, ek hastalığı olmayan, bir yıllık yeni evli 2 aylık bir bebeği olan genç bir kardeşimizi kaybettik. Vefat eden bu gencecik hastamızın maalesef Kovid-19 aşılarını yaptırmadığını tespit ettik. Kovid-19 hastalığından korunmanın en etkili yöntemlerinden birisi aşılamadır. Hem kendimiz hem ailemiz için aşılarımızı yaptırmalıyız, aşılarımızı tamamlamalıyız. Ailemizin, kendi sağlığımızın, çevremizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin sağlığını tehlikeye atmamalıyız. Tüm halkımızı, tüm vatandaşları aşı olmaya ve aşılarınızı tamamlamaya davet ediyoruz."

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