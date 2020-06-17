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Hakkari Emniyet Müdürlüğünden ‘iletişim yoluyla dolandırıcılık’ uyarısı

HAKKARİ HABERLERİ  | 17.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı şahısların kendilerini vali, vali yardımcısı, kaymakam veya özel kalem müdürleri olarak tanıtıp iş adamları, esnaf ve hayırsever vatandaşlarımızı çeşitli gerekçelerle ev veya cep telefonlarından arayarak para yardımı talebinde bulundukları, aldatıcı sözlerle kandırdıkları ve mağdur ettikleri tespit edilmiştir.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden ‘iletişim yoluyla dolandırıcılık’ uyarısı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı şahısların kendilerini vali, vali yardımcısı, kaymakam veya özel kalem müdürleri olarak tanıtıp iş adamları, esnaf ve hayırsever vatandaşlarımızı çeşitli gerekçelerle ev veya cep telefonlarından arayarak para yardımı talebinde bulundukları, aldatıcı sözlerle kandırdıkları ve mağdur ettikleri tespit edilmiştir. Vali, vali yardımcısı, kaymakam veya özel kalem müdürleri telefon ya da herhangi bir iletişim yoluyla vatandaşlarımızı arayıp kesinlikle para talep etmez. Kendilerini vali, vali yardımcısı, kaymakam veya özel kalem müdürü gibi unvanlar kullanarak tanıtan ve para talep eden kişilerin dolandırıcı olduğu bilinmeli ve bu kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Böyle bir durumla karşılaştıklarında 155 Polis, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi veya Asayiş Şube Müdürlüğümüzün 0507 489 00 30 numaralı telefonunu arayarak ihbarda bulunmaları ya da en yakın polis merkezi amirliğine veya cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmaları hususu önemle rica olunur. Suçla mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

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