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Hakkari emniyeti gençlere polislik mesleğini tanıttı

HAKKARİ HABERLERİ  | 28.02.2020 18:31 | Son Güncelleme

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gençlere polislik mesleğini anlattı.Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari emniyeti gençlere polislik mesleğini tanıttı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gençlere polislik mesleğini anlattı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Okul idaresinin yanı sıra 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerle sohbet etildi. Öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı ve polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapılarak merak ettikleri sorulara cevap verildi. Bilgilendirme sonrası öğrencilere derslerine uygun kaynak kitap hediye edilirken okul idaresi ve öğrenciler ziyaret dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Hakkari emniyeti gençlere polislik mesleğini tanıttı

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