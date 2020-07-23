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Hakkari esnafından korona virüs temizliği

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.07.2020 10:16 | Son Güncelleme

Hakkarili esnaf, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini köpüklü suyla yıkadı.Türkiye’de birçok ilde temizlik ve hijyen önlemleri kapsamında sokaklar, caddeler ve işletmeler belediyeler ve vatandaşlar tarafından düzenli olarak yıkanıyor.

Hakkari esnafından korona virüs temizliği

Hakkarili esnaf, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini köpüklü suyla yıkadı.
Türkiye’de birçok ilde temizlik ve hijyen önlemleri kapsamında sokaklar, caddeler ve işletmeler belediyeler ve vatandaşlar tarafından düzenli olarak yıkanıyor. Hakkarili esnaf İlhami Duran da örnek bir davranış sergileyerek sabahın ilk saatlerinden itibaren iş yerlerinin camlarını ve yolları köpürtüp suyla yıkadı. Korona virüs nedeniyle iş yerini hem kendi sağlığı için hem de gelen müşteriler için düzenli olarak temizlediğini söyleyen Duran, “Küresel bir virüs sıkıntısı var. Bundan dolayı iş yerlerimizi düzenli olarak dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Hem kendi sağlığımız için hem de gelen müşterilerimizin sağlığı için kendi imkanlarımızla dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Zaten günlük belediye ekipleri cadde ve sokakları yıkamadan geçiriyor. İş yerimize maskesiz durmuyoruz. Gelen müşterilere de maske takmalarını söylüyoruz. Mesafe kurallarına uymalarını söylüyoruz. Gelen müşterilerimize kolonya dökerek imkanlarımız dahilinde dezenfekte etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hakkari esnafından korona virüs temizliği

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