YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor

Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.Çarşı merkezinin karlardan arındırılmasının ardındaN mahallelerde başlatılan yol genişletme çalışmaları da sürüyor.

Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Çarşı merkezinin karlardan arındırılmasının ardındaN mahallelerde başlatılan yol genişletme çalışmaları da sürüyor. Kar dağlarının kapattığı yollardaki karlar kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkartılıyor. Halen etrafı kapalı olan sanayi sitesindeki kar dağlarının taşınması içinde çalışma başlatıldığı öğrenildi. İlk etapta okul önlerindeki karları kent dışına çıkarttıklarını belirten belediye yetkilileri, sanayi bölgesindeki kar dağlarını da temizleme için çalışma başlattıklarını belirttiler.

Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hakkari Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:13
Sabah
06:33
Öğle
12:23
İkindi
15:31
Akşam
18:02
Yatsı
19:17

Hakkari Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

İkizler Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Deva Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hakkari’de vergi haftası kutlamaları

Hakkari’de vergi haftası kutlamaları

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.