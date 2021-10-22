Hakkari kırsalında araziye gömülü 70 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında araziye gömülü 70 kilogram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçenin Güvenli köyü kırsalında yapılan aramada, araziye gömülü 70 kilogram eroin ele geçirildi.
Konuyla ilgili adli tahkikat sürüyor.
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