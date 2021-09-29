YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

29.09.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl merkezi ile Çukurca ilçesi kırsalında Jandarma özel harekat ve komando birliklerince dün düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen mağaralar tespit edildi.

Yapılan aramada 23 milimetrelik 420 uçaksavar mühimmatı, 4 savunma tipi el bombası, 4 RPG-7 roketatar sevk fişeği, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 125 fişek ve 3 şarjör, 2 tüp, 2 güneş paneli, 3 battaniye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyorBu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyor
Kalp hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı!Kalp hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı!
Hakkari'de havalimanındaki bir yolcunun çantasında 5 kilo 600 gram eroin bulunduHakkari'de havalimanındaki bir yolcunun çantasında 5 kilo 600 gram eroin bulundu
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 29 Eylül Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
05:52
Öğle
12:00
İkindi
15:22
Akşam
17:59
Yatsı
19:14

Hakkari Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

Erdin Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Avaşin Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.