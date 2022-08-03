Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 1 Ağustos'ta ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri sığınakta 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 8 şarjör ve 273 mühimmatı, uçaksavar namlusu, 103 uçaksavar mühimmatı, parça halinde 4 doçka ve 2 biksi mayonu ile roketatar gövdesi ele geçirdi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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